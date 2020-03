Una decisione che era attesa ma che ora anche ha i crismi dell'ufficialità. Il match di Champions League fra Valencia e Atalanta in programma allo stadio Mestalla il prossimo 10 marzo si giocherà a porte chiuse. Lo ha annunciato la Uefa con un comunicato: la ragione è chiaramente l'emergenza derivata dall'epidemia di coronavirus in tutta Europa e in particolare in Italia. La partita non subirà invece nessuna modifica in termini di data e orario. Si attendono comunicazioni per gli altri match con squadre italiane programmati nelle prossime settimane come Barcellona-Napoli. Lione-Juventus, Getafe-Inter e Siviglia-Roma. Atalanta-Valencia 4-1: video, gol e highlights della partita Champions