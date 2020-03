Una splendida Atalanta mette al tappeto il Lecce vincendo in trasferta per 7 a 2. Doppio vantaggio dei bergamaschi nel primo tempo con autorete di Donati e gol di Zapata. I salentini hanno però la forza di reagire e riescono a chiudere la prima frazione di gara in parità andando in gol con Saponara e con lo stesso Donati. Nella ripresa c'è però una sola squadra in campo.

45’ minuti di dominio

Ilicic riporta in vantaggio i nerazzurri di Gasperini che alla fine dilagano con altri due gol di Zapata (per lui una tripletta), e uno a testa di Muriel e Malinovskyi. Con questa vittoria l'Atalanta si conferma con 51 punti al quarto posto, l'ultimo valido per entrare in Champions. Al quinto posto la Roma, distaccata di 9 punti.

Il tabellino



Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (18' st Tachtsidis), Deiola, Barak; Saponara, Mancosu (18' st Shakov); Lapadula. (22 Vigorito, 97 Chironi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Paz, 16 Meccariello, 28 Oltremarini, 29 Rispoli, 35 Rimoli, 39 Dell'Orco). All.: Liverani.



Atalanta: Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez (24' st Malinovskyi); Ilicic (28' st Muriel), Zapata (40' st Tameze'). (57 Sportiello, 31 Rossi, 21 Castagne, 7 Czyborra, 90 Colley, 22 Bellanova, 55 Okoli). All.: Gasperini.



Arbitro: Massa di Imperia.



Reti: nel pt 17' autogol Donati, 22' Zapata, 29' Saponara, 40' Donati; nel st 2' Ilicic, 9' e 17' Zapata, 42' Muriel, 46' Malinovskyi.



Angoli: 11 a 2 per l'Atalanta.



Ammoniti: Hateboer, Palomino, Lucioni, Saponara per gioco falloso.