Sorteggi ottavi Europa League: domani la diretta su Sky

L’Europa League completa fra stasera e domani le gare dei sedicesimi di finale e già domani a Nyon si conosceranno le migliori sedici formazioni che che si contenderanno il trofeo. La cerimonia si terrà alle 13 e potrà essere seguita in diretta su Sky Sport, su Sky Sport 24 e su Sky Sport Football. Per chi non fosse in casa o non avesse la possibilità di accedere a SkyGo nessun problema: su SkySport.it e sull'app di Sky Sport c’è il live streaming della cerimonia per non perdere nulla dell’estrazione di Nyon.

I criteri del sorteggio

Per gli ottavi non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Inter e Roma potrebbero dunque affrontarsi qualora riuscissero entrambe a passare il turno.

Le date degli ottavi

Le partite di andata si disputeranno giovedì 12 marzo. Ritorno fissato una settimana dopo, il 19 marzo. Tutte le gare saranno in diretta su Sky Sport.

Le squadre dei sedicesimi

Rangers

Wolves o Espanyol

Sporting o Istanbul Basaksehir

Getafe o Ajax

Bayer Leverkusen o Porto

Copenhagen o Celtic

APOEL o Basilea

Cluj o Siviglia

Olympiacos o Arsenal

AZ Alkmaar o LASK

Club Brugge o Manchester United

Ludogorets o INTER

Eintracht o Salisburgo (ritorno rinviato alle 18 di venerdì per maltempo)

Shakhtar Donetsk o Benfica

Wolfsburg o Malmö

ROMA o Gent