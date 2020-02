È terminata 1-1 la partita tra Gent e Roma, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League (LA CRONACA DEL MATCH). All'andata la squadra di Fonseca si era imposta all'Olimpico per 1-0, quindi grazie al risultato maturato alla Ghelamco Arena la Roma accede agli ottavi (ALL'ANDATA LA VITTORIA PER 1-0 DELLA ROMA). Nel primo tempo i padroni di casa sono andati in vantaggio con David, ma pochi minuti dopo i giallorossi hanno pareggiato con Justin Kluivert. Nessun gol nella ripresa.

Primo tempo: botta e risposta David-Kluivert

Passano meno di 50 secondi e la Roma ha subito l’occasione di passare in vantaggio. Kolarov con un diagonale scheggia il palo. Partita dai ritmi blandi. Poi al 25esimo, al primo vero affondo, il Gent segna: cross di Bezus dalla destra, Mancini non intercetta e Jonathan David realizza l’1-0. Ma la Roma riporta subito il match in equilibrio al 29esimo: assist di Mkhitaryan per Kluivert, che si inserisce e trova il gol con un tiro deviato di Ngadeu.

Secondo tempo senza reti

La ripresa si apre con due occasioni in pochi minuti create dallo scatenato attaccante canadese David ma la Roma si salva. Al 65esimo ancora il Gent pericoloso con Odjidja che sfiora il vantaggio: il suo tocco al volo sul cross di Depoitre dalla destra va fuori di poco. La Roma cerca di addormentare la partita per congelare il risultato, il Gent prova l’assalto nel finale. L’ultimo ad arrendersi per i padroni di casa è Odjidja che impensierisce Lopez in un paio di occasioni. Ma il risultato non cambia più e la Roma passa agli ottavi di finale.

Il tabellino di Gent-Roma 1-1

Gol: 25' David (G), 29' Kluivert (R)

GENT: Kaminski; Castro-Montes, Plastun (80' Niangbo), Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus (67' Chakvetadze); Depoitre (67' Kvilitaia), David. All. Thorup



ROMA: Lopez; Spinazzola (67' Santon), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout (78' Fazio), Cristante; Perez (83' Villar), Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Bezus (G), Veretout (R), Depoitre (G), Spinazzola (R), Kums (G)