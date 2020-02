Un bellissimo destro a giro che è valso il vantaggio contro il Barcellona. Un gol bello ma soprattuto storico perchè grazie a questa rete Mertens entra diretto nella storia della società azzurra, raggiungendo Hamsik a quota 121 reti segnate con la maglia del Napoli, in 7 stagioni e 308 presenze. E a fine partita su Instagram Mertens si rivolge con una foto proprio al suo ex capitano Marek Hamsik per celebrare il traguardo raggiunto.

Prima il gol poi l'infortunio

All'inizio della ripresa per Mertens però è arrivato lo stop che lo ha costretto al cambio con Milik. Una forte contusione alla caviglia destra che dalle prime valutazioni dello staff medico del Napoli potrebbe tenerlo fuori per almeno una settimana. L'ex PSV salterà sicuramente la sfida con il Torino del prossimo weekend di Serie A, ma la sua presenza al Camp Nou per il ritorno non è in discussione. Gattuso e i suoi compagni hanno bisogno del suo talento per provare a fare l'impresa.