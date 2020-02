Si conclude con un pareggio la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona. Mertens fa esplodere il San Paolo nel primo tempo, Griezmann risponde nella ripresa per i blaugrana

Primo tempo perfetto del Napoli che si compatta dietro la linea della palla e concede un possesso palla decisamente sterile al Barcellona. Pochissime le occasioni da gol nei primi venti minuti di gioco con Messi che prova dalla distanza ma senza fortuna e un paio di ripartenze dei padroni di casa non concretizzate per poca precisione. La sfida si sblocca al 30' grazie ad un errore di Umtiti che permette a Zielinski di involarsi sulla destra e servire Mertens, il belga con un tiro a giro perfetto dalla sinistra batte Ter Stegen. La reazione del Barcellona fatica ad arrivare ed è ancora il Napoli a rendersi pericoloso e a chiudere in attacco. Al 41' Callejon rimette in mezzo per Manolas che con un tocco di prima sfiora il primo palo.

Griezmann risponde a Mertens, espulso Vidal

Nella ripresa Mertens è costretto a lasciare il campo per una botta presa su contrasto di Busquets, ammonito e che già diffidato salterà la sfida di ritorno. Entra Milik, il Napoli non si organizza al meglio ed è proprio Busquets con una perfetta verticalizzazione a pescare Semedo alle spalle di Mario Rui. Tocco al centro per Griezmann che anticipa l'avversario e batte Ospina. Il Barcellona insiste e aumenta il ritmo del possesso, ma è ancora il Napoli a sfiorare il gol con Callejon che a tu per tu con Ter Stegen spara addosso al portiere. Gli azzurri ci credono ma Messi spaventa la difesa con un paio di incursioni palla al piede sventate di un soffio. Umtiti anticipa Ospina sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma mette fuori, Insigne risponde con un'azione personale sulla di sinistra che con un tiro a giro sfiora l'incrocio dei pali. La partita si accende, Vidal interviene fallosamente su Mario Rui e i due entrano in contatto. Doppia ammonizione per il cileno e Barcellona in dieci. Nel recupero si fa male anche Piquè costretto a lasciare il campo, il Napoli prova a spingere fino alla fine ma non trova il gol della vittoria.

Il tabellino di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme (34' st Allan), Zielinski; Callejòn (29' st Politano), Mertens (9' st Milik), Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Hysaj, Elmas. Allenatore: Gattuso

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48' st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Rakitic (11' st Arthur); Vidal; Griezmann (43' st Ansu Fati), Messi. A disposizione: Neto, Puig, Araujo, Akieme. Allenatore: Setièn

ARBITRO: Brych (Ger)

MARCATORI: 30' pt Mertens (N), 12' st Griezmann (B)

AMMONITI: Insigne, Mario Rui, Busquets, Messi, Griezmann

ESPULSI: Vidal (B) per doppia ammonizione al 44' st