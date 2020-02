Il pugile Tyson Fury ha battuto a Las Vegas Deontay Wilder e si è laureato campione mondiale dei pesi massimi Wbc. Il britannico ha strappato il titolo proprio al campione in carica Wilder che aveva conquistato la corona nel 2015. Il britannico ha vinto per KO tecnico al settimo round: per l'americano, che difendeva il suo titolo da imbattuto per l'undicesima volta, è la prima sconfitta.

Fury vs Wilder 2

Il match è stato ribattezzato dagli appassionati "Fury vs Wilder 2", si è trattato infatti di un remake della sfida del dicembre 2018, finita in parità e definita dagli amanti della boxe come una delle più belle degli ultimi anni. Tyson Fury, 31enne, che porta il nome della leggenda della boxe Mike Tyson, nel nuovo incontro è riuscito nell'impresa di sconfiggere Wilder, che sin qui in 43 match in carriera, oltre al pareggio con Fury del dicembre 2018, aveva collezionato soltanto vittorie.