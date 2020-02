Roma-Lecce 4-0, video, gol e highlights della partita di Serie A

Dopo tre sconfitte rovinose la Roma ritrova alcune delle sue certezze con un rotondo successo su un Lecce mai in partita, salvo una traversa di Lapadula. Mkhitaryan sale in cattedra, come nelle giornate migliori della sua carriera, Dzeko continua a creare assist al bacio e le occasioni fioccano copiose. Under e Mkhitaryan aprono le danze, poi nella ripresa Dzeko e Kolarov riconciliano in parte il pubblico con la Roma che riprende la sua corsa e prepara nel modo migliore il ritorno di Europa League in Belgio.

Il tabellino

GOL: 13' Under, 37' Mkhitaryan, 70' Dzeko, 80' Kolarov



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under (61' Carles Perez), Pellegrini (46' Kluivert), Mkhitaryan; Dzeko (81' Kalinic). All. Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati (83' Meccariello), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione (46' Shakhov), Deiola, Majer (66' Tachtsidis); Barak, Mancosu; Lapadula. All. Liverani



Ammoniti: Mancini (R)