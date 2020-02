Nella 25esima giornata di Serie A, il Bologna coglie il pareggio all'ultimo respiro con Palacio (91'). L'ex Inter risponde così alla rete nel primo tempo di Okaka (33'). Un punto per parte: emiliani a quota 34, friulani a 27 (+5 momentaneo sulla zona retrocessione). L'altro anticipo Brescia-Napoli è terminato 1-2 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Incornata vincente di Okaka

Oltre a Svanberg, Soriano e Sansone, il Bologna deve fare a meno del portiere Skorupski per una sindrome influenzale; al suo posto Da Costa. In attacco Palacio unica punta, con Orsolini, Skov Olsen e Barrow a supporto. L'Udinese si presenta con la coppia Okaka-Lasagna, non c'è De Maio. Primi squilli di gara al 25': Da Costa blocca in due tempi il destro potente di De Paul, e anche il diagonale di Orsolini impegna Musso. Al 27' il sinistro dal limite dell'area di Skov Olsen finisce fuori di poco. Poi i friulani colpiscono: punizione di De Paul, Okaka incorna e porta in vantaggio i suoi (33'). Gli emiliani provano a reagire, ma Mbaye da buona posizione manda alto di testa (40'). Il primo tempo termina 1-0 per i bianconeri. Da segnalare l'uscita di Sema per un problema fisico, dentro Zeegelaar.

Palacio salva i rossoblù nel recupero

A inizio ripresa, il Bologna si spinge in avanti alla ricerca del pareggio ma non punge come vorrebbe. Al 53' Musso devia in corner l'insidioso tiro-cross di Orsolini, dieci minuti dopo Palacio ci prova da fuori area ma il pallone si perde sul fondo. Torna a farsi vedere anche l'Udinese, che va vicina al gol con Lasagna: Mbaye provvidenziale tiene in vita gli emiliani (75'). Nel finale di gara, a mettere i brividi a Musso sono Orsolini (sinistro fuori di poco) e il 18enne islandese Baldursson (all'esordio in Serie A). Quando il match sembra destinato alla vittoria bianconera, Palacio all'ultimo respiro agguanta il pareggio da pochi passi (91').

Il tabellino di Bologna-Udinese 1-1

Gol: 33' Okaka (U), 91' Palacio (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli (82' Juwara), Dominguez; Orsolini, Skov Olsen (58' Baldursson), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (63' Walace), Sema (38' Zeegelaar); Okaka, Lasagna (81' Jajalo). All. Gotti

Ammoniti: Mbaye (B), De Paul (U), Okaka (U)