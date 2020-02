Djokovic lancia su Instagram la #nolechallenge: 1.45 minuti nell'acqua gelida. VIDEO

Djokovic lancia la sfida. No, il tennis non c’entra. La #Nolechallenge, questo l’hashtag usato dal campione ha in un qualche modo a che fare con la… crioterapia. Consiste nell’immergersi nell’acqua ghiacciata per almeno 1 minuto. 1 minuto e 45 se si vuole superare il suo record.

La sfida

Le regole, come spiega il campione (ultima vittoria, gli Australian Open) in un video di 4 minuti, sono molto semplici: 1) trovare un torrente, un lago, un ruscello, basta che l’acqua sia ghiacciata, 2) immergere almeno metà corpo, 3) restare in acqua ghiacciata oltre 1 minuto e mezzo. Ovviamente, deve essere inverno e fuoti deve fare molto freddo.

#Nolechallenge

Il numero uno del tennis internazionale ha dato prova del suo coraggio e della sua follia in un video su Instagram nel quale ha mostrato la sua impresa. In compagnia di un amico, e al grido di “Idemo”, si è tuffato in un torrente in Alto Adige. Obiettivo, mostrare il potere che la mente ha sul corpo.

La filosofia di Nole

“La pratica dei bagni di ghiaccio sembra folle, lo so, ma è davvero utile per allenare la mente e il corpo - spiega Dkokovic - Attraverso varie tecniche (come la respirazione) possiamo calmarci abbastanza da affrontare condizioni estreme come questa e combattere più efficacemente lo stress quotidiano nella nostra vita”.