Nel posticipo della 24a giornata di Serie A, il Milan supera di misura il Torino. Ai rossoneri basta una rete di Rebic, nel primo tempo, per avere la meglio dei granata e ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby contro l'Inter. Crisi profonda, invece, per il Torino che incassa il quarto ko consecutivo (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Rebic la sblocca

Il Milan inizia la gara in maniera molto propositiva. I rossoneri attaccano prevalentemente sfruttando la corsia sinistra con Theo Hernandez e Rebic. Occasione per Calabria al 14': la conclusione del terzino esce alta sopra la traversa. Il Torino risponde due minuti più tardi con Berenguer che servito benissimo in area di rigore calcia male spedendo il pallone alle stelle. Ci prova anche Paquetà con un bel piatto sinistro dal limite dell'area che trova Sirigu ben piazzato. Al 25' il gol che sblocca il risultato: Castillejo recupera un pallone e mette al centro per Rebic che colpisce al volo e insacca. Per il croato si tratta del sesto gol nelle ultime sette gare ufficiali. Poco prima dell'intervallo Kjaer è costretto ad uscire per infortunio: al suo posto entra Gabbia.

I rossoneri tornano alla vittoria

Ibrahimovic ad un passo dal raddoppio ad inizio di presa: solo nel cuore dell'area, lo svedese angola troppo spedendo il pallone a lato. Il Torino si fa vedere dalle parti di Donnarumma con un tiro al volo di De Silvestri. Al 52' altra occasione sciupata dai rossoneri, questa volta da parte di Castillejo che sbaglia da buona posizione. Il tecnico dei granata Moreno Longo prova a giocarsi la carta dei cambi, inserendo Zaza per Edera e Millico per Berenguer. Pioli risponde con Bonaventura che prende il posto di Paquetà, autore di una buona prova nella serata in cui è stato chiamato a sostituire l'infortunato Calhanoglu. I nuovi entrati non riescono a cambiare le sorti della gara. Dopo un'occasione di Ibrahimovic e un'altra di Castillejo, cala il sipario a San Siro con la vittoria di misura da parte dei rossoneri.

Il tabellino di Milan-Torino 1-0

Gol: 25' Rebic (M)

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer (44' Gabbia), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic (88' Leao); Paquetá (69' Bonaventura); Ibrahimovic. All. Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco (85' Ola Aina), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Berenguer (85' Millico), Ansaldi; Edera (64' Zaza), Belotti. All. Longo

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Bennacer (M), Edera (T), Castillejo (M), Rincon (T), Ansaldi (T)