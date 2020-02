Grande impresa della Lazio che supera in rimonta l'Inter nel big match della 24a giornata di campionato (LE FOTO DELLA PARTITA). All'Olimpico vanno avanti i nerazzurri con Ashley Young. Gli uomini di Inzaghi reagiscono nella ripresa: Immobile pareggi su rigore e Milinkovic-Savic segna la rete che vale la vittoria. Con il successo odierno, la Lazio scavalca l'Inter al secondo posto in classifica e resta ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Guizzo di Ashley Young

Il primo squillo della partita è di Milinkovic-Savic e arriva al 9' minuto di gioco. Il centrocampista serbi della Lazio riceve palla sulla trequarti, avanza e lascia partire un bolide che si stampa sulla traversa a Padelli battuto. Scampato il pericolo, l'Inter prova a colpire in ripartenza. Brozovic guida un contropiede dei nerazzurri e serve Lukaku in area: il diagonale dell'attaccante belga viene deviato in corner da Strakosha. Doppia occasione Lazio a metà primo tempo: ci provano Lucas Leiva e Immobile ma entrambi non centrano lo specchio della porta. La Lazio aumenta la pressione offensiva ma è l'Inter a passare in vantaggio a pochi istanti dall'Intervallo. Respinta non impeccabile di Strakosha su conclusione di Candreva: Ashley Young si avventa sul pallone e insacca alle spalle del portiere biancoceleste.

Immobile e Milinkovic-Savic firmano la rimonta

Episodio chiave della partita al 5' della ripresa. De Vrij commette fallo su Immobile, impedendogli di calciare a rete. L'arbitro rocchi assegna il calcio di rigore e ammonisce il difensore olandese. Lo stesso Immobile si incarica della battuta dagli undici metri e segna, riaprendo la gara. Il gol del pareggio intimorisce l'Inter e galvanizza la Lazio che continua a spingere a al 69' completa la rimonta. Brozovic salva sulla linea dopo una conclusione di Marusic: sulla ribattuta c'è Milinkovic-Savic che addomestica il pallone e di sinistro lo spedisce alle spalle di Padelli. Nel finale di gara una grande occasione per parte. La prima capita sui piedi di Immobile: il bomber biancoceleste supera Godin ma trova una grande risposta di Padelli. La seconda è firmata Lukaku: il belga, però, viene murato da un monumentale Acerbi.

Il tabellino di Lazio-Inter 2-1

Gol: 44' Young (I), 50' rig. Immobile (L), 69' Milinkovic-Savic (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva (80' Cataldi), Luis Alberto, Jony (63' Lazzari); Caicedo (63' Correa), Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin (86' Sanchez), De Vrij, Skriniar; Candreva (76' Moses), Vecino, Brozovic (76' Eriksen), Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: De Vrij (I), Leiva (L), Luiz Felipe (L), Godin (I), Lazzari (L), Milinkovic-Savic (L)