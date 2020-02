La leggenda brasiliana del calcio, Edson Arantes do Nascimento, detto Pelè, è caduto in depressione. A segnare il momento difficile per il campione 79enne è stato un intervento all'anca che gli ha impedito di tornare a camminare da solo. A raccontare le condizioni dell’ex calciatore è stato suo figlio, Edinho, che in un'intervista al Globe Esporte ha rivelato: “È in imbarazzo, non vuole essere visto, non vuole fare praticamente niente che implichi uscire di casa”.

"Oggi non può nemmeno più camminare normalmente"

"È piuttosto fragile", ha detto ancora Edinho, "ha subito un intervento all'anca e non ha fatto un'adeguata riabilitazione; per questo ha problemi motori, che gli hanno provocato una sorta di depressione". "Era un re, è sempre stato una figura imponente, e oggi non può nemmeno più camminare normalmente", ha aggiunto il figlio del campione. Nelle sue ultime e recenti apparizioni Pelè aveva sempre usato una sedia a rotelle o un deambulatore.

Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi

Pelè è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, vincitore di tre Campionati del Mondo nell'arco di una carriera ultra ventennale, perno del Brasile che conquistò la Coppa Rimet. Ha trascorso tutta la sua carriera, fatta eccezione per una pausa di due anni al Cosmos di New York, nel Santos e ha segnato oltre 600 gol per la squadra, vincendo due volte la Copa Libertadores e diversi altri titoli in Brasile. Quest'anno ricorre il 50esimo anniversario della vittoria del Brasile nella finale dei Mondiali di calcio, quando ha battuto l'Italia 4-1, il 21 giugno 1970.