La Spal esonera Semplici e riparte con Di Biagio in panchina

Una svolta in panchina per provare a dare la scossa all'intero ambiente con l'obiettivo di risalire una classifica che adesso vede la squadra all'ultimo posto in classifica a quota 15 punti. Dopo il ko contro il Sassuolo, il terzo consecutivo in campionato, la Spal ha deciso di cambiare allenatore esonerando Leonardo Semplici e affidando la conduzione della prima squadra a Luigi Di Biagio. L'ex commissario tecnico della Under 21 azzurra, che ha guidato anche la Nazionale maggiore in due partite, ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione sul rinnovo in caso di salvezza e già oggi guiderà il primo allenamento della squadra. Nella giornata di martedì verrà presentato a stampa e tifosi.