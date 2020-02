Australian Open, l'austriaco Thiem raggiunge in finale Djokovic

Sarà Djokovic-Thiem la finale degli Australian open di tennis. Thiem arriva in finale dopo una prestazione maiuscola in una bellissima partita. Zverev, dopo aver vinto il primo set, si è arreso ai successivi lottando fino all'ultima palla tanto da concedere la sconfitta soltanto con due tie-break. Si trattava di due giocatori in un momento di forma straordinario con l'austriaco che era arrivato al match con quattro ore in più sulle gambe. I due atleti hanno regalato spettacolo con uno degli scambi più belli del torneo che ha premiato Zverev sul punteggio di 3-1 per Thiem al terzo set.

Sarà l'undicesima sfida fra i due giocatori

Il match decisivo, che si giocherà il 2 febbraio, sarà la sfida numero undici tra i due tennisti. Avanti Djokovic con 6 vittorie contro le 4 dell'austriaco. Rivincita tra i due a pochi mesi di distanza dalle Atp Finals di Londra quando Thiem si impose per due set a uno e arrivò alle semifinali. Per Thiem sarà necessaria un'impresa visto che Djokovic non ha perso nessuna delle sette finali giocate in Australia.