Brexit, l'ultima giornata prima dell'addio tra manifestazioni e "veglie". FOTO

Nella capitale britannica migliaia di persone sono scese in strada per festeggiare l'uscita dall'Unione europea o per protestare. "Per molti è un momento di meravigliosa speranza", ha detto Johnson nel suo discorso alla nazione. Festeggiamenti in piazza a mezzanotte