Nei campionati minori di calcio si possono vedere scene che accadono raramente nelle serie maggiori. In Regno Unito, lo scorso 25 gennaio, un giocatore del Garforth Town - club inglese che milita in una lega semiprofessionistica - è riuscito a farsi sventolare tre cartellini in pochi secondi al termine di un'azione a tinte comiche. Per evitare una ripartenza, il giovane interviene in ritardo su un calciatore del Bridlington Town, travolgendo peraltro un suo compagno dopo un effetto carambola. L'arbitro dà il vantaggio, e la squadra in maglia rossa si riversa in attacco. Ed ecco che lo stesso giocatore, dopo un prodigioso scatto lungo tutto il campo, stende da dietro un altro avversario al limite dell'area. Il risultato è presto detto: ammonizione per il primo fallo, giallo anche per il secondo, e rosso finale. Per lui ritorno negli spogliatoi e nessuna protesta.

I complimenti all'arbitro

A condividere il filmato dell'espulsione è lo stesso Garforth Town su Twitter. "Ecco qualcosa che non si vede tutti i giorni", è la scritta che accompagna il video. Bobby Madley, ex arbitro della Premier League, ha fatto i complimenti al collega che ha diretto la partita: "Ottimo arbitraggio! È sempre un rischio dare il vantaggio dopo un cartellino giallo specialmente appena fuori dall'area come in questo caso, ma la situazione è stata ben gestita con molta consapevolezza".