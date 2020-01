Buona partenza del Cagliari che per i primi 10 minuti sembra controllare la partita, poi si sveglia l’Inter: prima al 13’ viene annullato un gol per fuorigioco a Barella. Poi al 29’ il vantaggio interista: cross dalla destra di Young per il colpo di testa vincente di Lautaro Martinez. Proteste per una spinta dell’argentino su Walukiewicz, ma il Var convalida. Grande occasione per i neroazzurri al 40’: slalom di Lautaro che calcia sul primo palo, respinge Cragno con i piedi, tiro dal limite di Borja Valero, ribattuto da Walukiewicz. Nel recupero una chance per il Cagliari: punizione di Nainggolan, respinge di testa De Vrij, botta di Faragò e grande parata di Handanovic.

Il pareggio dell'ex Nainggolan

Nella ripresa l’Inter si affida principalmente al contropiede. Al 57’ Bastoni serve Lautaro che prolunga per l'inserimento di Sensi che sfiora il palo. Quattro minuti dopo cross di Biraghi per l'ex Sassuolo, grande risposta di Cragno, poi il tiro al volo di Lautaro finisce fuori. Al 78’ il pareggio del Cagliari: tiro dalla distanza di Nainggolan che, con la deviazione di Bastoni, finisce nell'angolino alla destra di Handanovic. All’81’ ripartenza devastante di Lukaku dalla metà campo, sinistro in diagonale fuori di pochissimo. Finale rovente: al 94’ espulso lautaro per proteste dopo un contatto non fischiato con Klavan.

Inter: Handanovic; Skriniar (17' Godin), De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi (82' Sanchez), Biraghi (85' Dimarco); Lautaro, Lukaku. All. Conte

Cagliari: Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Nainggolan (86' Cigarini), Oliva (74' Castro), Ionita, Pellegrini (76' Mattiello); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Reti: al 29’ Lautaro, al 78’ Nainggolan

Ammoniti: Lukaku (I), Barella (I), De Vrij (I), Maran (all. C)

Espulso Lautaro al 94' per proteste