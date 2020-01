Australia amara per gli azzurri, Sinner e Berrettini out al 2° turno

Australian Open già finiti per i due tennisti italiani più attesi del tabellone, Berrettini e Sinner. Si fermano entrambi al secondo turno, non senza qualche recriminazione, specie per il romano Matteo Berrettini. Reduce dal primo storico successo di un italiano nelle ATP finals che hanno chiuso il 2019, Berrettini ha cominciato malissimo la sua partita contro l'americano Tennys Sandgren, andando presto sotto di due set. Nel terzo ha preso le misure all'avversario e ha dato vita a una bella rimonta, portandosi sul 2-2, ma nel quinto set, complice anche un po' di stanchezza per lo sforzo fin lì prodotto, è stato piegato da Sandgren. Risultato finale: 7-6, 6-4, 4-6, 2-6, 7-5.

Sinner fuori in tre set

Fuori anche il giovanissimo altoatesino Jannik Sinner: la speranza del tennis azzurro ha ceduto nettamente all'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-4 6-4 6-3. Sinner può comunque essere comunque soddisfatto di questa esperienza, perché al primo torneo del Grande Slam della sua giovane carriera ha superato il turno d'avvio vincendo il suo primo match in uno slam.

Seppi ci prova con Wawrinka

Nel doppio, aliminata la coppia zzurra formata da Andreas Seppi e Lorenzo Sonego: sono stati battuti al primo turno dalla coppia Henri Kontinen /Jan-Lennard Struff in due set, dopo appena 48 minuti di gioco, con il punteggio di 6-4, 6-1. Ora il 35enne Seppi si prepara per il suo match nel torneo di singolo. L'altoatesino, dopo la grande prova all'esordio contro Miomir Kecmanovic, se la vedrà nella notte di mercoledì al secondo turno con Stan Wawrinka, n.15 del ranking mondiale e ora i favoriti per la vittoria finale.