Calciomercato, salta lo scambio Politano-Spinazzola fra Inter e Roma

Uno scambio di mercato già definito nei giorni scorsi fra Inter e Roma è stato al momento bloccato dai due club. Matteo Politano resta all'Inter, nonostante il ritorno trionfale da ex nella Capitale nei giorni scorsi con tanto di foto con sciarpa giallorossa, e Leonardo Spinazzola fa il percorso inverso dopo che le visite mediche svolte con l'Inter non hanno dato garanzie al club nerazzurro tanto che per il ruolo di esterno sinistro difensivo è imminente l'accordo con il 34enne Ashley Young ex Manchester United. Scambio saltato e Roma particolarmente indispettita perchè su Politano puntava per sostituire l'infortunato Zaniolo che ha chiuso in anticipo la sua stagione nella gara di domenica scorsa contro la Juventus.