Entra nel vivo il calciomercato dell'Inter: Ashley Young e Leonardo Spinazzola sono vicini a vestire la maglia nerazzurra. Come riporta Sky Sport, l'esterno 34enne ormai ex Manchester United si trasferirà a Milano per 1,5 milioni di euro più bonus. Per lui visite mediche previste nei prossimi giorni. Anche con la Roma sarebbe stato raggiunto un accordo per il trasferimento del laterale 26enne alla corte di Antonio Conte: Matteo Politano è pronto a diventare giallorosso. Cambiano dunque gli interpreti delle fasce nella formazione dell'Inter. Contestualmente, Valentino Lazaro potrebbe partire in prestito: il suo agente era presente oggi, 16 gennaio, nella sede nerazzurra.

Lo sblocco della trattativa

Come spiega Sky Sport, Spinazzola dovrebbe trasferirsi all'Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un certo numero di presenze (15 o 16) e di minuti giocati. Nei giorni scorsi, la trattativa era entrata in una fase di stallo per i dubbi della società nerazzurra sulle condizioni fisiche del laterale ormai ex Roma. I giallorossi, inoltre, non volevano modificare la formula del trasferimento da definitivo al prestito con diritto di riscatto, come chiesto dall'Inter.