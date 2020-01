Mercoledì di Coppa Italia per diverse squadre di Serie A. La Juventus si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia battendo 4-0 l'Udinese. Al prossimo turno la squadra di Sarri affronterà la vincente di Parma-Roma, in campo domani sera. Qualificati anche i rossoneri che hanno battuto per 3-0 la Spal a San Siro e i viola che si sono imposti per 2-1.

Juventus-Udinese 4-0

A Torino la Juventus passa in vantaggio dopo un quarto d’ora con un gol di Higuain, al 26' rete di Dybala su rigore e poi al 58' l'argentino raddoppia. Rigore di Douglas Costa al 61'. I bianconeri stendono 4-0 l'Udinese e si guadagnano il pass per i quarti, dove affronteranno la vincente di Parma-Roma (in programma giovedì 16 gennaio alle 21.15). Allo Stadium assente Cristiano Ronaldo che era influenzato.

Milan-Spal 3-0

Anche il Milan di Pioli passa ai quarti dove incontrerà il Torino. I rossoneri la sbloccano al 20’ con Piatek, che poi al 44’ serve a Castillejo l'assist per il raddoppio. Nella ripresa a chiudere i conti ci pensa Theo Hernandez: il terzino con un sinistro da fuori area infila la palla nell'angolino basso alla sinistra di Berisha.

Fiorentina-Atalanta 2-1

La Fiorentina passa ai quarti di finale dove affronterà l'Inter. Cutrone, all'esordio con la maglia da titolare tra i viola, va a segno dopo 11'. L'Atalanta colpisce due legni: il primo alla mezz'ora con Pasalic che sfiora il pareggio con un colpo di testa, il secondo con Gosens nella ripresa. Al 67' Ilicic pareggia. La Fiorentina resta in 10 al 70' per l'espulsione di Pezzella. Ma la squadra di Iachini si riporta in vantaggio con Lirola all'84'.



