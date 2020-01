Fan lo tocca sul petto, wrestler gli lancia il cappello. VIDEO

Mai toccare sul petto un wrestler, potrebbe prenderlo come un affronto personale. Lo ha capito a proprie spese un fan del lottatore Maxwell Jacob Friedman, che era atteso in un evento a Jacksonville, in Florida (Stati Uniti) per lanciare la sfida al collega Cody Rhodes. Come mostra il video diffuso da Storyful, un sostenitore - pensando di fare cosa gradita - lo ha salutato con un leggero colpo al petto, ma il wrestler non l'ha presa bene e gli ha lanciato il cappellino tra la folla. Non solo: il fan ha anche ricevuto una sgridata dalla guardia del corpo di Friedman.

Senso di superiorità

Secondo l'uomo che ha filmato l'incontro, il tifoso ha riottenuto il proprio cappello. Poco prima del bisticcio, il lottatore si è anche avvicinato a una fan per farle toccare con la lingua il chewing gum che stava masticando. Come è tipico nell'atteggiamento dei wrestler, Maxwell vuole dimostrare così la sua superiorità. O, in realtà, vuole solo alimentare il suo personaggio.