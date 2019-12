La Roma verso il cambio di proprietà, arriva il magnate Dan Friedkin

La Roma verso Dan Friedkin. Il magnate texano starebbe per rilevare la maggioranza delle azioni di James Pallotta per diventare il nuovo proprietario del club capitolino. Una nota della stessa società giallorossa conferma la trattativa in corso. Friedkin avrebbe deciso di investire in questo progetto tra i 750 e i 780 milioni, a cui vanno scalati i 270 milioni di debiti e i 150 per la ricapitalizzazione.

Sbloccate le trattative

Come riporta Sky Sport, il rilancio nelle ultime ore del magnate americano ha sbloccato la trattativa ferma da prima di Natale. Fondamentale sarebbe stato il lavoro svolto dagli entourage degli interessati negli ultimi cinque giorni, con il Ceo della Roma Guido Fienga al centro delle operazioni. Come spiega l'Agi, ci vorrà comunque del tempo tecnico per chiudere completamente l'affare: prossimamente verranno perfezionati i vari contratti con le dodici società che gravitano intorno all'As Roma Spv Llc. Anche Ryan, il figlio di Friedkin, dovrebbe trasferirsi a Roma per gestire il club.

Chi è Dan Friedkin

Nato in California ma texano d'adozione, Dan Friedkin ha 54 anni ed è l'uomo della Toyota negli Stati Uniti. Ha ereditato l'impero di famiglia dopo la morte nel 2017 del padre Thomas, ma ha diversificato il business unendo la vendita di automobili al settore alberghiero e alle produzioni cinematografiche (un esempio, la pellicola The Square, vincitrice della Palma d'Oro a Cannes nel 2017). La sua Gulf States Toyota distribuisce in esclusiva le vetture della multinazionale giapponese in Stati come Arkansas, Texas, Mississippi, Oklahoma e Louisiana.

Tra gli uomini più ricchi al mondo

Sposato con quattro figli, Dan Friedkin è al 504esimo posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo redatta da Forbes; sale invece al 25esimo nella lista dei più abbienti del Texas ed è al 187esimo se si considerano solamente gli Stati Uniti. Il suo patrimonio personale è stimato intorno ai 4,3 miliardi di dollari, quattro volte di più di quello dell'ormai ex proprietario della Roma James Pallotta. Come spiega l'Agi, Friedkin viene anche descritto come un uomo molto attivo nella salvaguardia dell'ambiente, nel finanziamento di concerti e nella cura delle relazioni pubbliche nel jet set statunitense.