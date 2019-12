Serie A: risultati, gol e highlights della 17esima giornata. VIDEO

Nella 17esima giornata di Serie A, l’Inter travolge il Geona per 4-0 e tiene la testa della classifica (42 punti), a pari punti con la Juventus che nell’anticipo di mercoledì espugna lo stadio Marassi vincendo di misura per 1-2 contro la Sampdoria. Prestazione spettacolare e quinto posto per l’Atalanta, che si impone 5 a 0 contro il Milan. La Lazio, nell’attesa di giocare il match contro il Verona - rimandato per via della finale di Supercoppa - mantiene il terzo posto, mentre la Roma consolida la quarta posizione, grazie all’ottima vittoria per 1-4 fuori casa nell’anticipo di venerdì contro la Fiorentina. L’ennesima sconfitta dei Viola costa la panchina all’allenatore della squadra, Vincenzo Montella: esonerato. Prosegue il momento negativo del Cagliari, sconfitto 2-1 dall’Udinese. Match al cardiopalma tra Lecce e Bologna, vinto per 2-3 dagli ospiti, che salgono al nono posto in classifica. Il Torino viene battuto in casa per 1-2 dalla Spal, che guadagna preziosi punti in chiave salvezza. Termina 1-1 la partita al Tardini tra Parma e Brescia. Nel posticipo serale della domenica, il Napoli vince allo scadere 2-1 contro il Sassuolo.

I match del 22 dicembre

Gol: 29’ Traoré , 57' Allan,aut. 90+4' Obiang

ASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Peluso, Marlon (50' Romagna), Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan (64' Djuricic), Traoré, Boga (82' Magnanelli); Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46' Hysaj), Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz (70' Elmas); Callejon, Milik (77' Mertens), Insigne. All. Gattuso

Gol: 72' Balotelli, 93' Grassi

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman (29'st Kucka). Barillà (36' st Pezzella), Sprocati, Kulusevski, Gervinho (10'st Grassi) (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 16 Laurini, 88 Adorante) All.: D’Aversa

Brescia (4-4-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek (38' st Martella), Torregrossa (33'st Morosini), Donnarumma (15' st Balotelli) (12 Andrenacci, 22 Alfonso, 5 Gastaldello, 8 Zmrhal, 18 Aye, 19 Mangraviti, 20 Magnani, 21 Matri, 24 Viviani) All.: Corini

Gol: 43’ e 66’ Orsolini, 56’ Soriano, 85’ Babacar, 91’ Farias

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachsidis (1' st Shakov), Tabanelli (15' st Farias); Mancosu; Falco (36' st La Mantia), Babacar. (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 7 Donati, 20 Dubickas, 32 Lo Faso, 34 Maselli, 39 Dell'Orco). All.: Liverani

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Bani, Denswil; Medel, Poli (31' st Schouten); Orsolini, Soriano (41' st Svanberg), Sansone; Palacio (47' st Santander). (1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz, 25 Corbo, 17 Skov Olsen, 22 Destro). All.: Mihajlovic

Gol: 10’ Gomez, 61’ Pasalic, 63’ e 72’ Ilicic, 83’ Muriel

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens (44' st Hateboer); Malinovskyi, Gomez (43' st Freuler); Ilicic (35' st Muriel). (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 41 Ibañez, 99 Barrow). All.: Gasperini

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (1' st Calabria); Kessie, Bennacer, Bonaventura (16' st Piątek); Suso (39' st Castillejo), Leão, Çalhanoglu. (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 31 Caldara, 46 Gabbia, 20 Biglia, 33 Krunic, 94 Brescianini, 11 Borini, 18 Rebic). All.: Pioli

I match del 21 dicembre

Gol: 4' Rincon, 42' Strefezza, 81’ Petagna

Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Aina, Lukic (32' st Zaza), Rincon, Ansaldi (43' pt Laxalt), Verdi, Berenguer (17' st Meité), Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 14 Bonifazi, 22 Millico, 29 De Silvestri, 30 Djidji). All.: Mazzarri

Spal (3-5-2): Berisha, Tomovic, Vicari, Igor, Cionek, Missiroli, Valoti (23' st Murgia), Kurtic (29' st Valdifiori), Igor, Strefezza, Petagna, Paloschi (39' st Di Francesco). (22 Thiam, 25 Letica, 9 Moncini, 10 Floccari, 27 Felipe, 66 Salamon, 67 Cannistrà, 96 Tunjkov, 98 Mastrilli). All.: Semplici

Gol: 31’ e 71’ Lukaku, 33’ Gagliardini, 64’ Esposito (R)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva (30' st Lazaro), Gagliardini (27' st Sensi), Borja Valero, Vecino, Biraghi (33' st Dimarco); Lukaku, Esposito (27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 13 Ranocchia, 16 Politano, 33 D'Ambrosio). All.: Conte

Genoa (4-4-2): Radu; Ghiglione, Romero, Biraschi , Criscito; Cassata, Radovanovic; Jagiello (17' st Rovella), Agudelo; Sanabria (30' st Cleonise), Pinamonti (27' st Favilli) (22 Marchetti, 93 Jandrei, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 20 Schone, 27 Sturaro, 32 Ankersen, 33 Pajac) All.: Motta

Gol: 39’ De Paul, 84’ Joao Pedro, 85’ Fofana

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (25'st Jajalo), Sema (21’st Ter Avest); Okaka, Lasagna (34'st Pussetto). (88 Nicolas, 27 Perisan, 2 Sierralta, 50 Becao, 4 Opoku, 11 Walace, 72 Barak, 15 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All. Gotti

Cagliari (4-2-3-1): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (1'st Pellegrini); Ionita, Cigarini; Rog (35’st Ragatzu), Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (14'st Cerri). (20 Aresti, 34 Ciocci, 2 Pinna, 3 Mattiello, 40 Walukiewicz, 17 Oliva, 27 Deiola). All. Maran

L’anticipo del 20 dicembre

Gol: 19’ Dzeko, 21’ Kolarov, 34’ Badelij, 73’ Pellegrini, 88’ Zaniolo

Fiorentina (3-5-2) Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola (38' st Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (38' st Eysseric), Dalbert, Boateng (21' st Pedro), Vlahovic. (1 Terracciano, 79 Cerofolini, 17 Ceccherini, 23 Venuti, 6 Ranieri, 15 Cristoforo, 24 Benassi, 17 Zurkowski, 18 Ghezzal). All.: Montella

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo (45' st Spinazzola), Pellegrini (40' st Under), Perotti (31' st Mkhitaryan), Dzeko. (63 Fuzato, 45 Cardinali, 37 Spinazzola, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 48 Antonucci, 19 Kalinic). All.: Fonseca

L’anticipo del 18 dicembre

Gol: 19' Dybala, 35' Caprari, 45' Ronaldo

Sampdoria(4-4-2): Audero, Murillo, Colley, Ferrari, Murru (31' st Augello), Depaoli (5' st Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (16' st Gabbiadini), Ramirez , Caprari (22 Seculin, 30 Falcone, 5 Chabot, 10 Rigoni, 19 Regini, 20 Maroni, 27 Quagliarella, 31 Pompetti)All. Ranieri

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (37' st De Sciglio), Rabiot, Pjanic, Matuidi, Dybala (32’ st Douglas Costa), Higuain (24' st Ramsey), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 37 Perin, 4 De Ligt, 16 Cuadrado, 20 Pjaca, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33 Bernardeschi, 39 Portanova). All. Sarri