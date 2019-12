Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Everton. Lo ha comunicato lo stesso club inglese sui canali social, con un video celebrativo dei trionfi del tecnico italiano. Ancelotti, che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, era stato esonerato dal Napoli e sostituito dall'ex Milan Gennaro Gattuso subito dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Fatale la crisi dei partenopei in Serie A.

"Sfida affascinante"

Ancelotti sarà in tribuna a Goodison Park come spettatore nel match contro l'Arsenal, e dal 22 dicembre entrerà in carica. L'esordio in panchina è previsto per il 'Boxing Day' contro il Burnley. "Sono felice, questa sfida mi affascina. Il proprietario del club e la dirigenza hanno ben chiaro che l'obiettivo sarà vincere trofei", il primo commento del tecnico italiano. L'Everton è attualmente al 16esimo posto della Premier League.