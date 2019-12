Brescia-Sassuolo 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Nel recupero della settima giornata di serie A il Sassuolo conquista tre punti importanti in casa del Brescia. Un gol di Traoré nel primo tempo e il raddoppio firmato da Caputo permettono agli uomini di De Zerbi di espugnare il Rigamonti e raggiungere Verona e Bologna in classifica.

Il Sassuolo mostra subito grande personalità e trascinato dalle giocate di Berardi fa la partita e tiene in mano il pallino del gioco. L'esterno offensivo ci prova per due volte nei primi venti minuti prima direttamente su punizione parata da Alfonso e poi con una conclusione dalla distanza che si spegne sopra la traversa. La pressione dei neroverdi è costante e al 25' Traoré sblocca il risultato. Berardi serve l'ivoriano che con il destro sul primo palo batte Alfonso. Il vantaggio del Sassuolo scuote i padroni di casa che prima ci provano con Torregrossa di testa e quasi allo scadere della prima frazione vanno vicino al pareggio con Spalek che viene murato tempestivamente da Obiang.

Caputo spegne le speranza del Brescia

Nella ripresa il Brescia parte con maggiore piglio e nei primi quindici minuti costruisce tre buone occasioni con Cistana, Balotelli e Torregrossa. Tutti e tre calciatori concludono di testa ma non inquadrano la porta. Sembra un momento propizio per i padroni di casa, ma il Sassuolo resta in partita con un costante possesso palla e al 71' chiude i conti. Caputo si gira in area e conclude sul primo palo fulminando Alfonso. Il doppio vantaggio spegne le speranze del Brescia che non riesce più a trovare la forza per controbattere. Il Sassuolo gestisce quindi con grande maturità l'ultimo quarto d'ora. L'unica distrazione arriva in pieno recupero ma Donnarumma lanciato in area spreca tutto davanti a Pegolo.

Il tabellino di Brescia-Sassuolo

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (65' Ndoj), Torregrossa (72' Donnarumma), Balotelli (78' Matri). In panchina: Andrenacci, Martella, Mangraviti, Gastaldello, Magnani, Viviani, Zmrhal, Ayè, Morosini. Allenatore: Eugenio Corini

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (72' Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi (88' Peluso), Traore, Boga (85' Duncan); Caputo. In panchina: Turati, Muldur, Ferrari, Tripaldelli, Magnanelli, Mazzitelli, Bourabia, Djuricic, Raspadori. Allenatore: Roberto De Zerbi

ARBITRO: Di Bello della sezione di Brindisi

MARCATORI: 25' Traoré, 71' Caputo

AMMONITI: Toljan, Rogerio, Obiang, Spalek, Torregrossa