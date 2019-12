Doping, Andrea Iannone sospeso

Andrea Iannone sospeso per doping. Il pilota italiano della MotoGp è stato trovato positivo a un controllo antidoping al termine dell’ultimo gran premio della Malesia, corso sul circuito di Sepang il 3 novembre. Le sue urine hanno evidenziato la presenza di sostanze non lecite, fa sapere in un comunicato ufficiale la FIM, Federazione internazionale motociclismo: non vengono ancora specificate quali, ma si tratta di “steroidi anabolizzanti”. Da qui, è scattata la sospensione precauzionale dalle gare per il centauro abruzzese del team Aprilia-Gresini.

Stagione in ombra sull'Aprilia

Iannone, molto noto alle cronache mondane per la sua relazione prima con la showgirl Belen Rodriguez poi con l'attrice Giulia De Lellis, ha da poco compiuto 30 anni (GUARDA LA FOTOGALLERY), ed è reduce da una stagione avara di soddisfazioni: solo 16esimo in campionato. La sua carriera nella classe regina del motociclismo, la MotoGp, è iniziata nel 2013 in sella alla Ducati, poi nel 2017 il passaggio alla Suzuki, dal 2018 con l’Aprilia del Gresini racing team.