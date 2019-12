Salah contro Gabigol, ma anche molto altro. L’11 dicembre inizia ufficialmente la Coppa del mondo per club FIFA 2019 con il turno preliminare tra i campioni qatarioti dell’Al Sadd contro i vincitori della Champions League d'Oceania dell’Hienghene Sport, squadra della Nuova Caledonia. La sedicesima edizione del torneo terminerà con la finale il 21 dicembre 2019. Le favorite sono inevitabilmente il Liverpool, vincitore della Champions League, e i brasiliani del Flamengo che lo scorso novembre hanno conquistato la Coppa Libertadores.

Partecipanti

Al torneo partecipano le sei vincitrici delle rispettive competizioni continentali, più la squadra campione nazionale del paese ospitante, che accede di diritto. Completano il tabellone 2019 i tunisini dell’Esperance Tunis, che in agosto si sono laureati campioni d’Africa, i campioni d’Asia dell’Al Hilal e i messicani del Monterrey che hanno conquistato la coppa Concacaf, la "Champions" alla quale partecipano squadre del centro e nord America.

I volti noti

Oltre ai campioni del Liverpool, tra cui gli ex Roma Alisson Becker e Mohamed Salah, ci saranno diversi volti noti del calcio europeo e della Serie A. I qatarioti dell'Al-Sadd, ad esempio, possono contare in mezzo al campo sull'ex capitano dell'Atletico Madrid Gabi, e come allenatore sull’ex Barcellona Xavi Hernandez. Nell’Al Hilal gioca invece l’italiano Sebastian Giovinco, che dopo l’esperienza a Toronto, con tanto di titolo Mls vinto nel 2017, si è trasferito a Riad lo scorso gennaio. Molti giocatori dal passato 'europeo' anche nel Flamengo, dove l’eroe della finale di Libertadores contro il River Plate è stato il bomber Gabigol, giocatore ancora di proprietà dell’Inter. Alla lista vanno aggiunti l’ex centrocampista della Roma Gerson, ma anche Diego Ribas (a lungo in Germania, con un anno alla Juventus), Rafinha (Genoa e Bayern Monaco) e Filipe Luis (veterano dell'Atletico Madrid).

Il calendario delle partite in Qatar

L’edizione di quest’anno e del prossimo si disputeranno in Qatar come prova generale per il Mondiale 2022. Il torneo prenderà il via con il turno preliminare tra Al Sadd e Hienghene Sport, la cui vincente approderà al tabellone finale, incontrando ai quarti i messicani del Monterrey (il 14 dicembre). Nell’altro quarto si scontreranno Esperance Tunis e Al Hilal (sempre il 14). La vincente di quest’ultima partita incontrerà il Flamengo (17 dicembre), che come il Liverpool debutta della Coppa direttamente nella semifinali. I Reds giocheranno il 18 dicembre contro la vincente tra il Monterrey e la squadra che supererà il turno preliminare. La finale si disputerà sabato 21 dicembre, mentre la 'finalina' per il terzo posto verrà disputata il giorno precedente.

Dal 2021 nuovo format

La Coppa del mondo per club FIFA 2019 è la penultima edizione che si disputerà con questo format. Dal 2021 la competizione non si terrà più ogni dicembre ma in estate, ogni quattro anni, come il classico mondiale. Al nuovo torneo parteciperanno 24 squadre (ora sono sette). Di queste otto saranno europee, in quanto vincitrici della Champions League e dell’Europa League nei quattro anni precedenti. Il tabellone sarà completato da sei club sudamericani, e da dieci formazioni provenienti da Asia, Africa, Nord-centro America e Oceania.