Serie A: risultati, gol e highlights della 15esima giornata. VIDEO

Nella 15esima giornata di Serie A, l'Inter pareggia in casa con la Roma 0-0 ma tiene la testa della classifica (38 punti). Complice la vittoria della Lazio contro la Juventus (3-1), i nerazzurri allungano a +2 sui bianconeri (36 punti). Biancocelesti a -3 dal secondo posto (33 punti). Giallorossi a quota 29 come il Cagliari, che pareggia 2-2 con il Sassuolo. L'Atalanta vince col Verona 3-2 e sale a 28 punti, più staccato il Napoli (21 punti, a -7 dalla Dea) che fa 1-1 con l'Udinese. La Sampdoria perde 0-1 con il Parma, che aggancia i partenopei. Per la Fiorentina quarta sconfitta consecutiva (a Torino è 2-1), mentre il Brescia scavalca al penultimo posto la Spal (nello scontro diretto di Reggio Emilia è 0-1). Il Lecce pareggia in casa con il Genoa (2-2), che resta terzultimo. In campo per il posticipo Bologna e Milan.

I match dell'8 dicembre

Gol: 21' Kucka

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (59' Leris), Vieira (59' Linetty), Ekdal, Jankto (79' Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka (46' Brugman), Hernani, Barillà; Kulusevski (84' Grassi), Cornelius (68' Dermaku), Gervinho. All. D'Aversa

Gol: 22' Zaza (T), 72' Ansaldi (T), 90'+1 Caceres (F)

TORINO (4-4-1-1): Sirigu; De Silvestri (12' Ola Aina), Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi (76' Laxalt), Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer (58' Meite); Zaza. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal (51' Sottil), Chiesa, Vlahovic (78' Pedro). All. Montella

Gol: 7' Berardi (S), 36' Djuricic (S), 51' Joao Pedro (C), 90' Ragatzu (C)

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon (46' Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (74' Traoré), Djuricic (89' Obiang), Boga; Caputo. All. De Zerbi

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini (46' Lykogiannis); Nandez (78' Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (46' Cerri). All. Maran

Gol: 54' Balotelli

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Missiroli, Murgia (86' Moncini), Kurtic; Valoti (58' Floccari), Jankovic (71' Paloschi); Petagna. All. Semplici

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Sabelli; Bisoli, Tonali, Ndoj (66' Magnani); Romulo; Balotelli (71' Ayé), Torregrossa (79' A. Donnarumma). All. Corini

Gol: 31' Pandev (G), 45'+3' rig. Criscito (G), 60' Falco (L), 70' Tabanelli (L)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer (46' Tabanelli); Shakhov (59' Farias); Babacar (51' Falco), La Mantia. All. Liverani

GENOA (3-4-2-1): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Schone (63' Cassata), Sturaro, Pajac (93' Ankersen); Pandev, Agudelo; Pinamonti (82' Favilli). All. Thiago Motta

I match del 7 dicembre

Gol: 26' Cristiano Ronaldo (J), 45'+1 Luiz Felipe (L), 75' Milinkovic-Savic (L), 90'+5 Caicedo (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (90' Caicedo), Leiva, Luis Alberto (76' Parolo), Lulic; Correa, Immobile (84' Cataldi). All. Inzaghi

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (41' Emre Can), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (72' Danilo); Dybala (79' Higuain), Ronaldo. All. Sarri

Gol: 32' Lasagna (U), 69' Zielinski (N)

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (74' Pussetto), Fofana, Mandragora, De Paul (84' Barak), Larsen; Lasagna (89' Becao), Okaka. All. Gotti

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne (46' Llorente); Mertens, Lozano (62' Younes). All. Ancelotti

Gol: 23', 57' Di Carmine (V), 44' Malinovskyi (A), 64' rig. Muriel (A), 93' Djimsiti (A)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler (55' De Roon), Castagne; Gomez, Ilicic (28' Malinovskyi); Muriel (77' Barrow). All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti (46' Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina (79' Verre), Zaccagni; Di Carmine (86' Adjapong). All. Juric

L'anticipo del 6 dicembre

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva (46' Lazaro), Vecino, Borja Valero (72’ Asamoah), Brozovic, Biraghi (88’ D’Ambrosio); Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon (16' Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Mkhitaryan (89’ Florenzi), Pellegrini, Perotti (67’ Dzeko); Zaniolo. Allenatore: Fonseca.