Nella 15esima giornata di Serie A, la Sampdoria perde 0-1 in casa con il Parma. Allo stadio Ferraris decide l'incornata di Kucka, che poi esce per infortunio. Quagliarella sbaglia un calcio di rigore. Blucerchiati fermi a quota 12 punti (+1 sul Genoa terzultimo), mentre gli uomini di D'Aversa agganciano il Napoli a 21 punti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI).

Kucka non perdona

Il Parma schiera in avanti Cornelius, Kulusevski e Gervinho; la Sampdoria risponde con Quagliarella e Gabbiadini. Nel primo tempo la gara è equilibrata, ma l'intraprendenza di Kucka permette ai suoi di passare in vantaggio: calcio d'angolo di Hernani, incornata vincente dello slovacco che svetta su tutti (21'). In precedenza, lo stesso centrocampista aveva provato a impensierire due volte Audero. Poi crescono i blucerchiati: uno-due tra Gabbiadini e Murru, l'ex Cagliari davanti a Sepe strozza troppo e spreca (39'). Al 44' è il turno di Vieira, che servito da Ramirez chiama l'intervento coi pugni del portiere avversario. Dopo 45', è 0-1.

Sepe salva tutto

Kucka non rientra in campo per un problema al polpaccio, al suo posto Brugman. Nel secondo tempo, il Parma preme di nuovo: Gervinho salta tre blucerchiati e si presenta da solo davanti a Sepe, che gli chiude lo specchio (47'). Poi Gabbiadini centra la traversa con una punizione dalla distanza (64'). Subito dopo torna pericoloso Gervinho, che salta Thorsby e mette in mezzo per Cornelius, ma il danese da due passi manca l'impatto. I doriani al 75' hanno l'occasione del pareggio: Quagliarella conquista e batte il calcio di rigore, Sepe respinge. Sugli sviluppi, Jankto serve il bomber doriano che insacca. Ma dopo il check del Var, Abisso annulla. Sul finale di gara, Sepe compie un altro miracolo su Colley e salva il risultato.

Il tabellino di Sampdoria-Parma 0-1

Gol: 21' Kucka

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (59' Leris), Vieira (59' Linetty), Ekdal, Jankto (79' Caprari); Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka (46' Brugman), Hernani, Barillà; Kulusevski (84' Grassi), Cornelius (68' Dermaku), Gervinho. All. D'Aversa

Ammoniti: Cornelius (P), Vieira (S), Gabbiadini (S), Thorsby (S)

Note: al 78' Quagliarella ha fallito un calcio di rigore e sulla respinta il Var ha annullato il gol allo stesso capitano doriano.