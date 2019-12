Un’altra medaglia va ad aggiungersi alla collezione della fuoriclasse Federica Pellegrini (FOTOSTORIA - TUTTI I SUCCESSI): la nuotatrice italiana ha conquistato l'argento nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta a Glasgow. Davanti a lei solo la britannica Freya Anderson.

Per Pellegrini quella di Glasgow è la 52esima medaglia

Per la 'divina' si tratta della la 16esima medaglia in vasca corta, la 52esima complessiva, per un 2019 che rimane da incorniciare dopo l’oro iridato a Gwangju. "Non mi ero accorta della britannica - ha detto la campionessa di Spinea dopo la gara - Ma va comunque bene così, considerando che alla vigilia non sono stata molto bene di stomaco: non vuole essere una scusa. La gara non è stata nuotata su tempi eccezionali".

Le medaglie degli altri nuotatori azzurri

Quella di Federica Pellegrini non è l’unica medaglia in casa Italia. Il pomeriggio scozzese del 7 dicembre si è aperto infatti con una doppietta delle raniste azzurre: Martina Carraro ha vinto l'oro nei 100 rana, subito seguita da Arianna Castiglioni, medaglia d'argento. "Il tempo oggi non contava molto - ha spiegato la Carraro - Certo per me è un'emozione incredibile perché non sono mai salita sul gradino più alto del podio in una manifestazione internazionale”. Quinto posto, invece, per Ilaria Cusinato che ha gareggiato nei 200 misti. Buone notizie anche per Fabio Scozzoli che si è concesso un bis con il bronzo nei 100 rana, dopo quello conquistato nella giornata d'apertura nei 50. Nella giornata precedente, altro successo italiano con Margherita Panziera che si è aggiudicata l'oro nei 200 dorso e argento con Ilaria Bianchi nella gara dei 200 farfalla.