Serie A: risultati, gol e highlights della 14esima giornata. VIDEO

Nella quattordicesima giornata di serie A, l'Inter vince 2 a 1 contro la Spal e conquista il primo posto in classifica, superando la Juventus che nel match delle 12.30 di domenica pareggia in casa 2 a 2 contro il Sassuolo. Vittoria e terzo posto per la Lazio, che grazie all'ennesima ottima prestazione di Immobile trionfa contro l'Udinese per 3 a 0. Finisce 0 a 1 con un gol all'ultimo di Theo Hernandez il match tra Parma e Milan. Il Bologna espugna il San Paolo vincendo 1-2 contro il Napoli. Negli anticipi del sabato l'Atalanta ha vinto fuori casa contro il Brescia per 3 a 0, mentre il Torino ha superato il Genoa di misura per 0 a 1. Stesso risultato per il Lecce, che ha battuto la Fiorentina.

20’ Bonucci, 22’ Boga, 47’ Caputo, 68’ Ronaldo (R)

Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Emre Can (8' st Matuidi), Bernardeschi (8' st Dybala), Higuain (34' st Ramsey), Ronaldo. All.: Sarri.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati, Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos, Magnanelli, Locatelli, Djuricic (27' st Muldur), Traoré (16' st Duncan), Boga (45' st Peluso), Caputo. All.: De Zerbi.

9' e 36' (R) Immobile, 46' (R) Luis Alberto

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (20' st Cataldi), Luis Alberto (35' st Anderson), Lulic (19' st Menendez), Correa, Immobile. All. Inzaghi

Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Ekong, Nuytinck, Stryger Larsen, Madragora, Walace (21' st Barak), De Paul (15' st Fofana), Samir, Nestorovski, Okaka (38' st Teodorczyk). All. Gotti

16' e 41' Lautaro, 50' Valoti

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva (34' st Godin), Vecino, Brozovic, Gagliardini (34' st Borja Valero), Lazaro (31' st Biraghi), Lautaro, Lukaku. All. Conte

Spal (3-5-1-1): Berisha, Tomovic, Vicari, Igor (37' st Janković), Strefezza (42' pt Thiago Cionek), Valoti, Valdifiori (20' st Floccari), Murgia, Reca, Kurtic, Petagna. All. Semplici

88' Theo Hernandez

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Barillà (19 st Grassi), Brugman (26' st Cornelius), Hernani, Kulusevski, Kucka, Gervinho (42' st Sprocati). All. D’Aversa

Milan (4-3-3): G. Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández, Kessié (26' st Krunic), Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek (19 st Leao), Çalhanoglu. All. Pioli

Napoli-Bologna 1-2 (Highlights)

41′ Llorente, 58′ Skov Olsen, 80' Sansone

Napoli (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas (20′ st Mertens), Insigne; Lozano (36' st Younes), Llorente. All. Ancelotti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel (17′ st Svanberg), Poli, Dzemaili; Orsolini (1′ st Skov Olsen), Sansone, Palacio (40' st Destro). All. Mihajlović.

I match del 30 novembre

26' e 61' Pasalic, 92' Ilicic

Brescia (3-5-2) Joronen, Cistana, Chancellor, Mangraviti (39' st Morosini); Sabelli, Ndoj (19' st Bisoli), Tonali, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa (31' st Donnarumma). All.: Grosso.

Atalanta (3-4-1-2) Gollini, Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon (6' st Freuler), Pasalic, Gosens (29' st Hateboer); Gomez, Ilicic, Muriel (12' st Malinovski). All.: Gasperini.

77' Bremer

Genoa (4-3-3): Radu, Ghiglione (1' st Ankersen), Romero, Biraschi, Pajac, Schone, Cassata, Sturaro (37' st Gumus), Pandev, Favilli (21' st Pinamonti), Agudelo. All. Thiago Motta

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, N'koulou, Bremer, De Silvestri, Baselli (18' st Meité), Rincon, Ansaldi (24' st Laxalt), Lukic, Berenguer, Verdi (42' st Edera). All. Mazzarri

49' La Mantia

Fiorentina (3-4-1-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola (10' st Ghezzal), Pulgar, Badelj (26' st Pedro), Dalbert, Castrovilli, Vlahovic, Ribéry (1' st Boateng) All.: Montella

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli, Shakhov, La Mantia (33' st Vera), Farias (12' st Babacar) All.: Liverani.

Data ultima modifica 01 dicembre 2019 ore 19:54