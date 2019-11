Unai Emery non è più l'allenatore dell'Arsenal. I Gunners hanno annunciato in una nota l'esonero del tecnico spagnolo all'indomani della sconfitta interna con l'Eintracht in Europa League. "La decisione è stata presa a causa dei risultati e delle prestazioni che non sono state al'altezza delle aspettative", si legge nella nota della società. Affidata per il momento la guida della squadra a Freddie Ljungberg in attesa di individuare il nuovo allenatore. Europa League: risultati, gol e highlights della 5a giornata. VIDEO