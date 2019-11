Serie A, torna Balotelli per il derby lombardo fra Brescia e Atalanta

L'ultima sfida in serie A fra Brescia-Atalanta risale alla stagione 2005-06. Stagione negativa per entrambi visto che si conluse con la retrocessione doppia in serie B. Da allora le due squadre hanno seguito percorsi diversi. L'Atalanta è arrivata al suo massimo splendore proprio quest'anno con la partecipazione alla Champions League. Per il Brescia invece un lungo calvario in serie B e il ritorno nel calcio che conta arrivato solo nell'ultima stagione.

La sfida di domani

Domani andrà in scena una sfida che vedrà du situazioni agli antipodi: il Brescia arriva da una striscia di sconfitte consecutive, l'Atalanta viaggia invece nelle zone nobili della classifica sognando un altro piazzamento da Champions con l'aggiunta della speranza ritrovata di continuare il cammino anche in Europa dopo l'ultimo successo contro la Dinamo Zagabria. Condizioni e stati d'animo opposti con una variabile però che ha un nome e un cognome: Mario Balotelli. L'attaccante torna infatti a disposizione di Fabio Grosso dopo l'esclusione dalla trasferta di Roma e le polemiche che l'hanno preceduta. Non sarà probabilmente titolare ma per il Brescia è un'arma in più da testare sulla difficile strada della salvezza. "Ho già detto mille volte che Mario ha caratteristiche importanti e che, se le utilizza in un certo modo, non potrà che essere una cosa positiva per noi" queste le parole di Fabio Grosso per annunciare un ritorno che fa già notizia.