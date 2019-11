Inter, Dejan Stankovic torna a lavorare per il club

Uno degli eroi del "triplete" più amato dal pubblico dell'Inter torna nel club nerazzurro con un ruolo ufficiale. Sarà una sorta di allenatore aggiunto per le squadre giovanili dall'Under 15 alla Primavera e metterà a disposizione tutta la sua esperienza. Stankovic, già in passato, era stato club manager dell'Inter dopo aver chiuso la sua esperienza di giocatore. "L'Inter per me e' sempre stata una seconda casa. Orgoglioso di tornare a lavorare con il Club per il quale ho sempre dato tutto!", scrive Stankovic su Instagram, un post che ha raccolto subito tanti like e commenti.

📢 | BENTORNATO



Entra a far parte dello staff del Settore Giovanile Dejan #Stankovic, nel dipartimento agonistico con focus sulla formazione della tecnica individuale#FCIM #InterYouth — Inter (@Inter) November 28, 2019