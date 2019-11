Ha creato alcune polemiche l’esultanza di Paulo Dybala, dopo il suo bellissimo gol che ha martedì sera ha determinato la vittoria della Juventus in Champions League contro l’Atletico Madrid (GOL E HIGHLIGHTS - FOTO - TUTTI I GOL DI CHAMPIONS LEAGUE). L’attaccante argentino ha rivolto il saluto militare - come nelle scorse settimane hanno fatto i giocatori della Nazionale turca - al compagno di squadra Demiral, anche lui turco. “Con il mio compagno scherziamo sempre, nessun messaggio”, si è giustificato il giocatore a fine partita ai microfoni di Sky Sport.

Il saluto di Dybala (SkySport)

Dybala: "Era una presa in giro"

A Sky Sport Dybala ha spiegato la doppia esultanza dopo la rete: una dedicata alla fidanzata, l’altra – che ha decisamente fatto più discutere – proprio con il gesto del saluto militare rivolto a Demiral: "La prima è stata per la mia ragazza per un film che abbiamo visto insieme, un gesto d’amore. La seconda invece per Demiral: con lui scherziamo sempre e tante volte dentro lo spogliatoio lo abbiamo preso in giro quando erano uscite le sue foto col saluto militare. È stato solo per scherzare, non c’è nessun messaggio", ha affermato l’argentino.

Il saluto militare dei giocatori turchi

Il gesto del saluto militare è stato fatto dai giocatori della Turchia nel corso delle partite di qualificazione a Euro 2020: prima con l'Albania e poi a Parigi, contro la Francia. Il gesto ripetuto dai giocatori è avvenuto nei giorni in cui è stata lanciata l'offensiva dall'esercito di Erdogan contro i curdi in Siria. L’Uefa ha aperto un’indagine per "provocazione politica".