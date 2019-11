Seconda giornata del quinto turno della fase eliminatoria a gironi della Champions League. Nei match giocati alle 19 pareggio fra Valencia Chelsea, con i catalani che hanno fallito anche un calcio di rigore, e vittoria per 2-0 dello Zenit San Pietroburgo ai danni del Lione. Oltre al successo dell'Inter a Praga contro lo Slavia e al pareggio del Napoli a Liverpool, il Barcellona supera 3 a 1 il Borussia Dortmund e si qualifica agli ottavi, mentre il Salisburgo ne fa 4 in casa del Genk. Vittoria esterna anche per l'Ajax a Lille. Pareggio in extremis e in rimonta per il Lipsia in casa con il Benfica: i tedeschi conquistano così il passaggio agli ottavi.

I tabellini

Girone E

43’ Daka (S), 45’ Minamino (S), 69’ Hwang Hee-chan (S), 85' Samata (G), 87' Haaland (S)

21' Mertens (N), 65' Lovren (L)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez (57' Oxlade-Chamberlain), Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho (19' Wijnaldum), Milner (78' Alexander-Arnold); Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski (85' Younes), Ruiz; Lozano (72' Llorente), Mertens (81' Elmas). All. Ancelotti

Ammoniti: Klopp (L), Robertson (L), Koulibaly (N), Allan (N)

Girone F

Barcellona-Borussia Dortmund 3-1 (VIDEO)

29’ Suarez (BA), 33’ Messi (BA), 67’ Griezmann (BA), 78’ Sancho (BD)

Slavia Praga-Inter 1-3 (VIDEO)

19' e 88' Lautaro (I), 35' rig. Soucek (S), 80' Lukaku (I)

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Frydrych, Kudela, Boril; Husbauer (70' Zeleny), Soucek; Masopust, Stanciu (58' Traoré), Sevcik; Olayinka. All. Trpisovsky

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (79' Esposito), Borja Valero (76' Gagliardini), Brozovic, Biraghi (76' Lazaro); Lautaro, Lukaku. All. Conte

Ammoniti: Vecino (I), Lautaro (I), Kudela (S)

Girone G

Zenit San Pietroburgo-Lione 2-0 (VIDEO)

42’ Dzyuba, 84’ Zhirkov

20’ Pizzi (B), 59’ Vinicius (B), 89' rig. e 96' Forsberg

Girone H

40’ Soler (V), 41’ Jovacic (C ), 50’ Pulisic (C), 82’ Wass (V)

2’ Ziyech, 59’ Promes