Spal-Genoa 1-1: video, gol e highlights della partita di serie A

Si chiude con un pareggio la tredicesima giornata di serie A. Il Monday night Spal-Genoa vede le due squadre affrontarsi a viso aperto, soprattutto nella ripresa. Petagna su rigore illude i suoi, dopo soli 77 secondi è Sturaro ad agguantare il pareggio. Per il centrocampista gol al debutto dopo sette mesi di assenza per infortunio.

Approccio timido per entrambe le squadre e un primo tempo che scorre via senza emozioni. L’unico sussulto arriva sul finale di frazione con Radu che prima respinge una punizione dalla sinistra e poi salva con il piede tocco a botta sicura di Reca.

Sturaro risponde a Petagna

Nella ripresa la partita si accende nella ripresa. Al 55’ Criscito commette un ingenuo fallo in area di rigore su Missiroli. Giacomelli non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto Petagna non sbaglia e porta in vantaggio i suoi con il quarto gol in campionato. Basta un minuto al Genoa per pareggiare i conti. Cross di Ghiglione dalla destra, Sturaro, al debutto stagionale, è appostato sul secondo palo e con un colpo di testa batte Berisha.

I due gol aprono maggiori spazi con le due squadre che cercano la vittoria. Al 65’ Favilli, appena entrato, sfiora il gol del vantaggio. Petagna risponde ma non riesce a coordinarsi al meglio su un grande assist di esterno dalla sinistra. Ancora Genoa con il giovane Cleonise che sfonda sulla sinistra ma non trova lo specchio della porta. I rossoblu ci credono e sfiorano il vantaggio anche con Agudelo.

Il tabellino

SPAL-GENOA 1-1

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Felipe, Reca; Missiroli, Valdifiori (79’ Murgia), Kurtic; Strefezza (68’ Julio Igor), Petagna, Di Francesco (49’ Valoti). A disposizione: Letica, Thiam, Mastrilli, Cannistrà, Salamon, Jankovic, Floccari, Paloschi, Moncini. All. Semplici

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager (62’ Pandev), Radovanovic, Sturaro (74’ Cleonise); Agudelo, Cassata; Pinamonti (62’ Favilli). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Biraschi, Goldaniga, Ankersen, Pajac, Schone, Jagiello, Gumus. All. Thiago Motta

Arbitro: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

VAR: Paolo Valeri (sezione Roma2)

Marcatori: 55’ Petagna (r), 57’ Sturaro

Ammoniti: 28' Petagna, 40' Missiroli, 60’ Ghiglione

Espulsi: