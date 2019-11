Un tweet per confermare il suo ritorno in campo per la sfida Champions League di domani sera contro l'Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo ha usato il suo profilo social per confermare la ritrovata condizione fisica dopo i problemi che lo hanno tenuto fuori nell'ultima trasferta di Bergamo. "I'm back" il semplice testo del messaggio, corredato da un collage di foto della rifinitura bianconera. Nella conferenza stampa di presentazione della partita, che per la Juventus già qualificata vale solo per aspirare al primo posto nel girone, Sarri ha confermato di non avere nessun attrito con il fuoriclasse portoghese che non aveva gradito la sostituzione contro il Milan: "Il rapporto con Cristiano è buono, se si arrabbia per un cambio è positivo, vuol dire che ha forti motivazioni. Fa parte del carattere dei giocatori".

A spegnere le ultime polemiche, come detto, lo stesso Ronaldo con il tweet che scaccia le voci di addio alla Juventus che arrivano dalla Spagna. Ronaldo torna e l'Atletico Madrid, una delle sue vittime preferite, è avvisato.