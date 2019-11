Non si placa a Napoli il clima fra il club e i calciatori allenati da Carlo Ancelotti. Sono partite le 24 raccomandate inviate dal club ai giocatori. La società contesta l’abbandono del ritiro dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo (l’unico esente dal provvedimento è Malcuit, che era assente per un problema al ginocchio). Il club di De Laurentiis fa quindi ricorso al collegio arbitrale manifestando l’intenzione di multare i giocatori. Il tutto è disciplinato dall’articolo 11 comma 3 dell’accordo collettivo. Il tetto massimo delle multe è il 25% dello stipendio lordo mensile, ma in caso di diverse violazioni si possono sommare multe fino al 50% del lordo mensile. Ora andrà costituito un collegio arbitrale, che sarà composto da un rappresentante del club, da uno dei giocatori e da una parte terza. La sede sarà il tribunale di Napoli.

Il presidente De Laurentiis sta rientrando da Los Angeles

Da quello che emerge ci potrebbe essere una mano più "pesante" nei confronti dei giocatori più esperti, i senatori dello spogliatoio, quelli più presenti nel prendere le decisioni a nome del gruppo. Le cifre delle eventuali multe saranno determinate dagli ingaggi. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è di ritorno da Los Angeles dai suoi impegni legati al cinema. Non è esclusa l’ipotesi che il Napoli possa ricorrere anche alla giustizia ordinare per lesione dei diritti di immagine, che potrebbe avere un valore di 6/7 milioni di euro. Ma è una cosa che andrà valutata e ancora non è certo se il club voglia percorrerla davvero.