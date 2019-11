Finisce 2-2 Lecce-Cagliari, il recupero del match della 13/ma giornata di serie A che ieri sera era stato rinviato per il campo impraticabile a causa della pioggia. Una partita giocata a buon ritmo dalle due squadre e che alla fine vede rammaricarsi i sardi di Maran che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Joao Pedro, avevano trovato a metà ripresa anche il raddoppio con Nainggolan con un tiro dalla distanza. Partita apparentemente in discesa rovinata nel finale con il fallo di mano di Cacciatore che portava al rigore per il Lecce e all'espulsione del difensore stesso. Sulla trasformazione di Lapadula si scatenava una piccola rissa che portava alla doppia espulsione dello stesso Lapadula e del portiere sardo Olsen. Il match si chiudeva in 10 contro 9 con il sinistro di Calderoni da dentro area che fissava il definitivo 2-2.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (43' st Dubickas), Lucioni, Rossettini (12' st Meccariello) Calderoni; Petriccione, Tachsidis, Tabanelli; Shakov (24' st Farias); Lapadula, La Mantia. (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 25 Gallo, 32 Lo Faso, 39 Dell'Orco, 85 Imbula). All.: Liverani.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nansen, Cigarini, Rog (42' st Mattiello); Nainggolan (41' st Rafael), Joao Pedro; Simeone (31' st Ionita). (20 Aresti, 2 Pinna, 3 Mattielo, 9 Cerri, 17 Oliva, 24 Farago', 27 Deiola, 29 Castro, 40 Walukievicz). All.: Maran

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel pt 30' Joao Pedro (r); nel st 22' Nainggolan, 38' Lapadula (r), 46' Calderoni

Angoli: 11 a 2 per il Lecce.

Recupero: 4' e 7'

Espulsi: nel st 36' Cacciatore per fallo di mano da ultimo uomo, 39' Olsen e Lapadula per reciproche scorrettezze

Ammoniti: Lykogiannis, Rog per gioco falloso, Petriccione per proteste, Farias per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 21.435 di cui 2.672 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 297.328 euro.