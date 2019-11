Nella 13esima giornata di Serie A, la Sampdoria supera 2-1 l'Udinese, in dieci per tutto il secondo tempo. Dopo il vantaggio di Nestorovski, Gabbiadini e Ramirez ribaltano la situazione e regalano ai compagni tre punti fondamentali in chiave salvezza. Blucerchiati vincenti ma sfortunati: fuori per infortunio Depaoli, Bertolacci e Quagliarella. Ranieri a quota 12 punti, Gotti resta a 14. Nel pomeriggio hanno vinto Roma, Lazio e Verona; all'ora di pranzo pareggio tra Bologna e Parma (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Var, infortuni e... gol

Il match, a rischio rinvio per il maltempo in Liguria (AGGIORNAMENTI), si gioca regolarmente. Nelle file dell'Udinese manca lo squalificato Okaka: in attacco Lasagna e Nestorovski. La Sampdoria si affida a Quagliarella e Gabbiadini. I friuliani gelano subito lo stadio Ferraris: De Maio crossa, Nestorovski segna, ma l'arbitro annulla col Var. Tocca ora ai blucerchiati, che spaventano con Ramirez: al 12' colpisce il palo e poco dopo, in rovesciata, trova l'esterno della rete. Il buon momento dei liguri viene interrotto da Nestorovski, che al 29' approfitta dell'errore di Bertolacci e insacca. I blucerchiati sono anche sfortunati, sia Depaoli che Bertolacci escono per infortunio. Poi sale in cattedra Gabbiadini: prima al 44' scalda i guantoni a Musso, poi lo batte con una punizione all'incrocio. Si va al riposo sull'1-1.

Ramirez di rigore

Appena rientrati in campo, fallo di Jajalo su Ramirez: doppia ammonizione, espulso. L'Udinese resta in dieci e deve coprirsi: fuori Nestorovski, dentro il difensore ter Avest. I blucerchiati premono con Ramirez (bravo Musso), poi Lasagna mette i brividi con un diagonale a fil di palo. Le sortite offensive dei blucerchiati vengono ripagate con un calcio di rigore (ottenuto col Var) per fallo su Quagliarella, che per la botta deve uscire dal campo. Dagli undici metri Ramirez non sbaglia. La Samp, in vantaggio e con l'uomo in più, amministra e porta a casa tre punti pesantissimi per la lotta salvezza.

Il tabellino della gara

Gol: 29' Nestorovski (S), 45'+6' pt Gabbiadini (S), 75' rig. Gaston Ramirez (S)

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli (38' Thorsby), Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci (44' Linetty), Ekdal, Jankto; Quagliarella (78' Caprari), Gabbiadini. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio (89' Teodorczyk), Ekong, Nuytinck; Opoku (78' Pussetto), Mandragora, Jajalo, De Paul, Larsen; Lasagna, Nestorovski (53' Ter Avest). All. Gotti

Ammoniti: Jajalo (U), Nestorovski (U), Gaston Ramirez (S), Jankto (S)

Note: espulso Jajalo (U) al 51' per doppia ammonizione