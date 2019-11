Botta e risposta su Instagram tra il leader della Lega Matteo Salvini e il calciatore del Milan Suso. Il club rossonero ha dedicato al proprio attaccante un post di auguri per i suoi 26 anni appena compiuti. L'ex ministro dell’Interno, noto milanista, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata al giocatore, reo di non avere "velocità, grinta e voglia di giocare". La replica di Suso non si è fatta attendere: parafrasando le frasi di Salvini, l'ex Liverpool ha auspicato che Babbo Natale porti al leghista "velocità, grinta e voglia di amministrare meglio, molto meglio" l'Italia.

Il precedente

Non è la prima volta che Salvini critica il rendimento dei giocatori del Milan. Ad aprile 2019, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Torino, il leader della Lega aveva attaccato la società e la squadra rossonera, lamentando l'assenza di "cuore, idee, entusiasmo e passione". In quell'occasione, l'allora allenatore Gennaro Gattuso aveva risposto in modo sarcastico: "Ha ragione, la vergogna è mia. A lui auguro un buon lavoro, ne abbiamo tanto bisogno".