Finisce 0-0 il match di Genova tra Sampdoria e Atalanta che guadagnano dunque un punto a testa. Una partita dalle poche occasioni da rete, caratterizzata più dal nervosismo che dal bel gioco. Ranieri e suoi ragazzi non sono riusciti a concretizzare in gol la superiorità numerica nella ripresa quando è stato espulso l'ucraino Malinovskyi per doppia ammonizione. (IL RACCONTO DELLA PARTITA)

Primo tempo

Nel primo tempo partita senza particolari emozioni. Sono dell’Atalanta le uniche occasioni da rete: la prima arriva con Pasalic il cui tiro viene però deviato e finisce sull’esterno della rete. La seconda è del difensore brasiliano Toloi che al 32’ ci prova con una bella girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla fuori di poco. Nel finale ci prova Malinovskyi su punizione ma è bravo Audero a respingere.

Secondo tempo

Nella ripresa non cambia il copione della partita. L'Atalanta ci prova con i cambi: Gasperini mette dentro Arana e Barrow al posto di Hateboer e Muriel. Intorno al 70' due episodi che avrebbero potuto decidere il match: prima è Ferrari che stende Barrow lanciato a rete e viene ammonito tra le proteste degli atalantini che avrebbero voluto il rosso. Espulsione che arriva invece per Malinovskyi pochi secondi dopo: l'ucraino commette un secondo fallo da ammonizione e viene cacciato dall'arbitro. La Samp comunque non sfrutta la superiorità numerica: finisce 0-0.

Tabellino

SAMPDORIA-ATALANTA 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira (82' Bertolacci), Jankto; Quagliarella (70' Ramirez), Bonazzoli (13' Caprari). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (59' Arana), de Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Muriel (63' Barrow). All. Gasperini

Ammoniti: Castagne (A), Malinovskyi (A), Depaoli (S), Gomez (A), Ferrari (S)

Espulsi: Malinovskyi (A) al 74'