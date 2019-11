Si ferma la Roma sul campo del Parma. I giallorossi non trovano la quarta vittoria consecutiva e fermano la propria rincorsa alle posizioni di vertice, battuti da un ottimo Parma abile a imbrigliare la manovra degli ospiti e a saper colpire nel momento più difficile della partita. La Roma resta ferma a quota 22 punti, a meno due dal quarto posto occupato dal sorprendente Cagliari di Maran, il Parma sale all'ottavo posto. Decidono le reti di Sprocati, entrato nel primo tempo per sostituire l’infortunato Gervinho, e di Cornelius, che nel finale chiude la partita in contropiede.

Primo tempo

Buon primo tempo da parte del Parma che riesce a imbrigliare la Roma mantenendo i ritmi alti, in 45’ minuti ben interpretati dagli emiliani. Non molte le occasioni da gol, con un leggero predominio da parte del Parma: al 16’ Gervinho si ritrova indisturbato al limite dell'area ma il tiro termina alto, al 35’ grossa occasione per il Parma con Cornelius che svirgola il pallone all'interno dell'area di rigore. Queste le chance più grosse del primo tempo, segnato tra l’altro da due cambi per infortunio, uno per squadra: devono uscire Spinazzola per la Roma (sostituito da Santon) e Gervinho del Parma, che lascia il posto a Sprocati.

Secondo tempo

La ripresa si anima subito: è la Roma ad andare vicina al gol, con le occasioni più clamorose fino a quel momento: palo di Kolarov su punizione, sulla palla arriva Pastore ma il suo tiro è respinto magistralmente da Sepe. Nel miglior momento della Roma però è il Parma a colpire trovando il vantaggio al 68’ con Sprocati, che dall’interno dell’area stoppa e conclude di sinistro battendo Pau Lopez. La Roma accusa il colpo e il suo portiere è chiamato dopo pochi minuti a un grande intervento in tuffo su un tiro di Cornelius. I giallorossi si riaffacciano nei pressi della porta avversaria solo al 78’ con Zaniolo che conclude da fuori area: attento Sepe che devia lateralmente. Il portiere emiliano viene impegnato ancora all’85’ con una botta da lontano di Under che lo costringe a rifugiarsi in angolo. Nel forcing finale la Roma conclude più volte ma nell’ultimo minuto di recupero Cornelius chiude i giochi trovando la rete del 2-0 in contropiede.

Il tabellino

ROMA-PARMA 2-0

Reti: 68' Sprocati, 93' Cornelius

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo (83' Bruno Alves); Kucka, Scozzarella (71' Barillà), Hernani; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (45' Sprocati). All.: D'Aversa

ROMA (4-3-3): Pau Lopez; Spinazzola (26' Santon), Fazio (71' Diawara), Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore (65' Under), Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca

Ammoniti: Zaniolo (R), Scozzarella (P), Barillà (P), Hernani (P), Kluivert (R).