Atalanta-Manchester City 1-1: gol e highlights del match di Champions League: VIDEO

Un gol di Sterling dopo sei minuti sembrava aver tolto all’Atalanta ogni illusione di possibile impresa nel quarto turno del girone eliminatorio di Champions League. Troppo forte il Manchester City che nel primo tempo ha fallito anche un rigore con Gabriel Jesus e sfiorato più volte il raddoppio. La squadra di Gasperini si è vista praticamente mai dalle parti di Ederson.

La ripresa

Nel Manchester in campo il portiere di riserva Bravo al posto di Ederson, risparmiato pensando alla supersfida di domenica prossima contro il Liverpool. Gasperini conferma invece dall'inizio i suoi ma è tutta un'altra Atalanta. Al 4' arriva il pareggio di Pasalic che raccoglie di testa un cross in corsa di Gomez. Sempre di testa palla gol per Djimsiti dopo un quarto d'ora di dominio bergamasco. Il finale si infiamma con l'espulsione del secondo portiere Bravo per fallo su Ilicic. Guardiola manda fra i pali il difensore Walker che blocca subito una punizione di Malinovski. Poi nel lungo recupero concesso dall'arbitro non succede più nulla e allora per sperare di andare avanti nel torneo i nerazzurri dovranno vincere le prossime due sfide.

Il tabellino

Atalanta: (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (39' st Malinovskyi), Castagne (dal 46' st Muriel); Pasalic, Gomez; Ilicic (57 Sportiello, 4 Kjaer, 5 Masiello, 13 Arana, 99 Barrow) All.: Gasperini.

Manchester City (4-3-3): Ederson (1'st Claudio Bravo); Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez (42' st Walker), Gabriel Jesus (28' st Aguero), Sterling (5 Stones, 12 Angelino, 50 Garcia, 69 Doyle) All.: Guardiola.

Arbitro: Kulibakov (Bielorussia)

Reti: nel pt 7' Sterling; nel st 4' Pasalic

Angoli: 8-2 per il Manchester City

Recupero 1' e 7'

Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Ilicic, Fernandinho, Castagne, Mendy, Bernardo Silva per gioco scorretto

Espulso: Claudio Bravo al 36' st per fallo da ultimo uomo

Spettatori: 32.147 per un incasso di 961.314,00 euro

Note: Gabriel Jesus ha calciato fuori un rigore al 43' pt. Walker ha terminato la gara in porta per l'espulsione di Bravo.