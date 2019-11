Un giocatore insolito fa irruzione durante la partita della NFL tra i Dallas Cowboys e i New York Giants, giocata il 4 novembre al MetLife Stadium in New Jersey. Un gatto nero entra in campo nel secondo quarto di gioco, corre spedito verso l’area del touchdown, quindi si ferma indeciso, si avvicina lentamente e sostenuto dal “Go, go, go!” dei tifosi, alla fine supera la linea e nello stadio esplode sonoro: “Touchdown”. L’eroico felino è riuscito a scappare prima di essere preso. L’invasione di campo è stata mandata in onda dall’emittente ESPN cha ha trasmesso la partita.