Brescia, esonerato Corini. Pronto Diego Lopez

Il Brescia ha comunicato l'esonero di Eugenio Corini. Per l'allenatore della promozione in Serie A della società lombarda è stata fatale la sconfitta subita a Verona (I CORI RAZZISTI A BALOTELLI), culmine di una crisi di risultati che ha portato il Brescia a raccogliere un solo punto nelle ultime sei partite di campionato. La squadra si trova al penultimo posto in classifica con 7 punti dopo un inizio promettente in cui aveva ottenuto 6 punti nelle prime quattro giornate (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Diego Lopez pronto a subentrare

Per la successione a Corini il presidente Massimo Cellino - come riporta Sky Sport - sta lavorando all'ipotesi Diego Lopez, ex allenatore del Cagliari, che però al momento è sulla panchina del club uruguaiano del Peñarol e dovrebbe essere liberato per poter firmare con il Brescia. Il Peñarol avrebbe aperto, e con l'intesa economica con il Brescia Diego Lopez dovrebbe approdare sulla panchina del club lombardo.