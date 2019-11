Non si ferma più la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo il netto 4-0 rifilato al Torino arriva anche la vittoria a San Siro contro il Milan che mancava da oltre trent’anni. Decisivi ancora una volta i ‘gemelli del gol’ Immobile e Correa. Il primo, sempre più capocannoniere del campionato, ha timbrato il suo 13/mo centro stagionale al 25’ raccogliendo, di testa, un assist al bacio di Lazzari. Dopo tre minuti però il Milan ha trovato il pareggio con un tocco in area di Piatek, fortunato a trovare la deviazione fortuita con la pancia di Bastos nella propria porta. Il match è proseguito in equilibrio fino a sette minuti dalla fine quando una ripartenza letale dei biancazzurri ha visto Luis Alberto liberare in area Correa che non ha lasciato scampo a Donnarumma in uscita. Con questi tre punti gli uomini di Inzaghi agganciano in classifica al quarto posto Atalanta e Cagliari a 21 punti. Il Milan resta a 13 e colleziona la sesta sconfitta in campionato in undici gare.

Il tabellino



Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Paqueta' (9'st Leao), Bennacer, Krunic (41'st Bonaventura), Castillejo (36'pt Rebic), Piatek, Calhanoglu. (25 Reina, 90 A.Donnarumma, 31 Caldara, 12 Conti, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 20 Biglia, 79 Kessie, 11 Borini). All.: Pioli.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic (15'st Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic, Immobile (16'st Caicedo, 37'st Cataldi), Correa. (23 Guerrieri, 3 Luiz Felipe, 5 Lukaku, 93 Vavro, 77 Marusic, 4 Patric, 7 Berisha, 22 Jony, 34 Adekanye). All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Reti: nel pt 25' Immobile, 28' Bastos (aut.); nel st 38' Correa.

Angoli: 8-4 per il Milan.

Recupero: 1' e 5'.

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Duarte, Krunic, Parolo, Radu, Leiva, Bennacer per gioco scorretto; Duarte, per comportamento non regolamentare